Игорь Матвиенко и группа «Любэ» сняли клип ко Дню защитника Отечества

Российский композитор и продюсер Игорь Матвиенко снял клип совместно с группой «Любэ». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 22 февраля.

По словам Матвиенко, новую композицию, посвященную мужской дружбе, выпустят в День защитника Отечества неслучайно. «Хочется, чтобы эти ценности — дружба, родная страна, мирное небо — оставались важными для всех, независимо от возраста. Мы как представители шоу-бизнеса стараемся внести в это свой профессиональный вклад», — отметил он.

Помимо группы «Любэ» в съемках клипа приняли участие певцы Сергей Галанин, Вадим Самойлов, Алексей Филатов, а также сам Матвиенко.

Премьера клипа состоится 23 февраля в Crocus City Hall на концерте в честь 30-летнего юбилея группы «Любэ». В этот же день видео появится на сайте социального проекта «Жить». Пользователи этой платформы делятся опытом преодоления жизненных трудностей друг с другом.

