Фестиваль Signal объявил первых хэдлайнеров

Фестиваль Signal объявил имена первых хэдлайнеров. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 19 февраля.

Мероприятие пройдет с 16 по 18 августа в Никола-Ленивце. На сцене Möbius выступит резидент знаменитого берлинского клуба Berghain Филлип Солманн, известный как Efdemin. В феврале музыкант выпустил альбом New Atlantis, а незадолго до этого записал подкаст для голландского лейбла Dekmantel. На этой же площадке моно будет услышать лайв польского продюсера Людомира Гржелака, использующего сценический псевдоним Lutto Lento.

На главной сцене свой сет отыграет Phase Fatale, который также регулярно выступает в Berghain и тбилисском Khidi. Свое участие подтвердил и итальянский дуэт Boot & Tax. Кроме того, на Singal выступят российские диджеи, такие как Obgon и Yung Acid.

Летом 2018 года в список хэдлайнеров фестиваля вошли Tommy Four Seven, Myn, Robert Lippok, Anthony Linell / Abdulla Rashim, Tofu Productions (Fumiya Tanaka + Thomas Melchior), Radio Slave, Onur Ozer, AK41 (Dan Andrei + Kozo), Francesco Del Garda, Digby, Laurine Frost (live), Tijana T, Lovefingers, Kris Baha (live), Lucrecia Dalt (live), The Proper Ornaments (live in concert), Andrew James Gustav, Roman Flugel.

