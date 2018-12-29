Раскрыты участники новогодней вечеринки Signal New Year

Организаторы Signal New Year назвали участников двухдневной московской вечеринки. Список музыкантов поступил в редакцию «Ленты.ру» в субботу, 29 декабря.

На главной сцене мероприятия, которое начнется 31 декабря на территории Artplay, выступят такие исполнители, как Alesandro Adriani, Michal Jablonski, Nene H, Randomer, Joshua Cordova, Buttechno, Dasha Redkina, Interchain, Nikita Zabelin, Philipp Gorbachev, Poima, Shadowax. Также заявлены музыканты Anton Zap, D.A.L.I., Etienne, Stab9, Kovyazin D, Boym, Alexey Orlov и Tagir.

Приобрести билеты, а также посмотреть полный список артистов можно на сайте вечеринки.

Ранее в декабре сообщалось, что на Signal New Year представят инсталляцию «Черная дыра».

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