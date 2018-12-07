Новогодний Signal продлится два дня

На Artplay пройдет новогодний Signal. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Вечеринка продлится два дня и станет «контрверсией сразу двух эпических городских событий — Signal Dome и Signal New Year». Событие начнется 31 декабря.

Билеты можно приобрести по ссылке.

На вечеринке будет действовать четыре танцпола. Над оформлением главной сцены будет работать команда Sila Sveta, которая представит свою инсталляцию.

Сцена The Box будет посвящена винилу. Также на вечеринке появится «пространство, которого нет» — специальный проект System 108 и Void.