На вечеринке Signal New Year покажут инсталляцию «Черная дыра»

Студия Sila Sveta совместно с агентством Архитекция представят инсталляцию «Черная дыра» на вечеринке Signal New Year. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 19 ноября.

«Своим проявлением она будоражит воображение миллионов людей. Что скрывает черная дыра и какие космические сигналы посылает? В новогоднюю ночь на вечеринке Signal New Year мы вновь представим нашу интерпретацию этого фантастического явления», — рассказала команда Sila Sveta.

На объект в форме вогнутой полуcферы диаметром 5,5 метра направят четыре проектора. Мощность каждого из них составит 20 тысяч люмен.

Двухдневная вечеринка начнется 31 декабря на площадке Artplay. На мероприятии выступят такие музыканты, как Randomer, Nene H, Etienne, Buttechno, Nikita Zabelin, Anton Zap, Olga Korol, Alessandro Adriani, dOP, Michal Jablonski, Topper, Philipp Gorbachev, Interchain, Dasha Redkina, Sofia Rodina и Joshua Cordova.

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