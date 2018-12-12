Раскрыты хэдлайнеры вечеринки Signal New Year

В Москве пройдет двухдневная вечеринка Signal New Year. Об этом «Ленте.ру» сообщили организаторы мероприятия.

Мероприятие начнется 31 декабря на территории Artplay. В первом списке хэдлайнеров заявлены такие исполнители, как Randomer Etienne, Nene H, Nikita Zabelin, Buttechno, Olga Korol, Anton Zap.

Signal — серия событий с концепцией, которая объединила два направления: музыку и архитектуру. В новогоднюю ночь на тусовке будут доступны четыре танцпола: основной с инсталляцией от Sila Sveta, виниловый The Box, специальный проект System 108, и Void — пространство, которого нет.

Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте.

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