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Подсчитан объем теневой экономики России

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Доля теневой экономики России в 2018 году превысила 20 триллионов рублей и составила около 20 процентов ВВП. Об этом свидетельствуют данные предварительной оценки Росфинмониторнга, передает РБК.

По информации ведомства, объем теневой экономики снижается на протяжении последних трех лет. Так, в 2015 году он составлял 23,4 триллиона рублей при размере ВВП в 83,1 триллиона рублей. В 2018 году размер ВВП вырос до 103,6 триллиона рублей, а теневой экономики — упал до 20,7 триллиона рублей.

В то же время, в 2017-м объем теневой экономики был наименьшим —18,9 триллиона рублей. Как поясняет Росфинмониторинг, это связано с изменением методики ведомства, когда некоторая часть теневой экономики перестала таковой считаться. Однако в последние годы все-таки существенно снизился объем выведенных и поступивших подозрительных денежных средств.

Ведомство не раскрывает систему оценки теневой экономики, однако известно, что она включает в себя серый импорт, сокрытие доходов от уплаты налоговых и таможенных платежей и выплату серых зарплат. Профессор НИУ ВШЭ Симон Кордонский предполагает, что Росфинмониторинг учитывает скрытую экономику и криминальное производство и не учитывает неформальное производство.

В феврале 2018 года Международный валютный фонд подсчитал, что доля теневой экономики в России может достигать 33,7 процента ВВП. Аналогичная ситуация наблюдается в относительно развитых странах Африки и Пакистане. В Евросоюзе сходный уровень «тени» имеют лишь Румыния и Болгария.

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