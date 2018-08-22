Подсчитан размер теневой экономики Украины

Доля теневой экономики Украины составляет 33 процента от ВВП страны, говорится в сообщении на сайте украинского Минэкономразвития.

«По подсчетам Минэкономразвития, в первом квартале 2018 года уровень теневой экономики составил 33 процента от официального ВВП, что на четыре процентных пункта меньше в сравнении с аналогичным периодом 2017 года», — говорится в сообщении ведомства.

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Наибольшее сокращение отмечено в перерабатывающей промышленности — 29 процентов против 38 годом ранее. Далее идут добывающая промышленность (семь процентов) и торговля (пять процентов).

В финансовом и страховом секторе доля нелегального бизнеса, напротив, выросла на пять процентов. В транспортной, почтовой и курьерской отраслях — на четыре процента.

По итогам 2017 года Минэкономразвития также фиксировало снижение доли теневой экономики — с 37 до 32 процентов. Однако затем в первом квартале она выросла на один процентный пункт.

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