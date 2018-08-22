Экономика
 
Последние новости
Германия заинтересовалась газопроводом в обход России
В НАТО ответили на опасения Путина
Названы самые выгодные направления для путешествий осенью
Российский биатлонист передумал выступать за сборную другой страны
Российский бизнес лишился денег в Швейцарии
Модель рассказала об отношениях с таксистом и прославилась
ФСБ задержала начальника колонии
В Австрии рассказали о последствиях приезда Путина на свадьбу
Стали известны изменения в облике водительских прав
Дочь прыгнула под поезд ради спасения матери
Новости партнеров

Подсчитан размер теневой экономики Украины

Перейти в «Мою Ленту»

Доля теневой экономики Украины составляет 33 процента от ВВП страны, говорится в сообщении на сайте украинского Минэкономразвития.

«По подсчетам Минэкономразвития, в первом квартале 2018 года уровень теневой экономики составил 33 процента от официального ВВП, что на четыре процентных пункта меньше в сравнении с аналогичным периодом 2017 года», — говорится в сообщении ведомства.

Наибольшее сокращение отмечено в перерабатывающей промышленности — 29 процентов против 38 годом ранее. Далее идут добывающая промышленность (семь процентов) и торговля (пять процентов).

В финансовом и страховом секторе доля нелегального бизнеса, напротив, выросла на пять процентов. В транспортной, почтовой и курьерской отраслях — на четыре процента.

По итогам 2017 года Минэкономразвития также фиксировало снижение доли теневой экономики — с 37 до 32 процентов. Однако затем в первом квартале она выросла на один процентный пункт.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Премьер Украины заговорил о дефолте
На Украине объяснили зависимость от России
Кличко рассказал о затопленном Киеве
Другие материалы рубрики
Экономика00:0120 августа

Мертвые деньги

Торговая война с Китаем губит американские города. Трампу все равно
18:56Сегодня

Зарубежные компании заинтересовались инновационными разработками «Роснефти»

12:36Сегодня

Рост тарифов ЖКХ максимально разогнал инфляцию

14:14Сегодня

Россия прикупила золото на случай новых санкций

Экономика07:0315 августа

В тени не стоять

Налоговики вплотную занялись «серыми» грузоперевозками
15:5016 августа

«РН-Юганскнефтегаз» установил рекорд суточной добычи нефти

10:46Сегодня

Раскрыты детали триллионного плана правительства

12:37Сегодня

Россия решила напугать США рублем

Экономика00:0318 августа
Москва. 19 августа 1998 года. Резкий скачок курса валюты после «черного понедельника» 17 августа

По дефолту

Россия научила весь мир экономике. Для этого ей пришлось упасть на дно
12:4313 августа

Lexus объявил о начале конкурса Lexus Design Award

08:34Сегодня

В Литве нашли способ сдержать «Газпром»

11:54Сегодня

В Москве нашли парковку по цене трехкомнатной квартиры

Россия
«Когда отец узнал, он пошел с ножом его искать»
Спустя многие годы жертвы педофилов рассказывают свои истории
«Стукачество и подставы появляются, когда близится 37-й год»
Силовики решили посадить невинных подростков. Москвичи вышли на улицы
«Сегодня вы — завтра вас!»
Дефолт не погрузил страну в нищету, но отнял у россиян надежду
Путина и мужа главы МИД Австрии объединило дзюдо
Анна Павликова«Будут и дальше сажать детей»
Полицейские провокаторы создали кружок экстремистов. Пострадают подростки
Москва ответила желающим компенсировать «советскую оккупацию»
«Свидетели Иеговы» сбежали из России в Финляндию
Все материалы
Мир
Опять в спину
Почему Турция стала врагом Америки
В берлинской квартире «россиянина-террориста» не нашли взрывчатку
В НАТО ответили на опасения Путина
Россия отчиталась о результатах операции в Сирии
В Австрии рассказали о последствиях приезда Путина на свадьбу
США пригрозили России беспрецедентной военной силой
В Германии задумались о пересмотре партнерства с США
Все материалы
Бывший СССР
Александр Лукашенко«Крысы, мыши и прочая наркота»
Лукашенко снова разогнал министров. Станут ли белорусы жить лучше?
Киев приготовился к восстанию регионов Украины
«У власти была своя крыша»
Он хочет овладеть Карабахом и стать новым Пашиняном
Названо число готовых вернуться в Донбасс украинских военных
Украинцам предрекли полное исчезновение
Укромный уголок
В Литве работала секретная тюрьма ЦРУ. Почему власти это скрывают?
Суд обязал расследовать роль Порошенко в поражении под Иловайском и Дебальцево
Все материалы
Экономика
Мертвые деньги
Торговая война с Китаем губит американские города. Трампу все равно
Зарубежные компании заинтересовались инновационными разработками «Роснефти»
Рост тарифов ЖКХ максимально разогнал инфляцию
Россия прикупила золото на случай новых санкций
Раскрыты детали триллионного плана правительства
Россия решила напугать США рублем
В Литве нашли способ сдержать «Газпром»
Все материалы
Силовые структуры
Вспомнишь и вздрогнешь
Об этих преступлениях Москва старалась забыть. Но это непросто
«Король нам не нужен»
Почему выборов главного вора России на самом деле не было
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Прокуратура выяснила причину бунта в колонии бывших силовиков
ФСБ задержала начальника колонии
Нападение налетчика с ножом на подмосковных полицейских попало на видео
Обвиняемые в смерти инвалида подростки пытались сбежать
Все материалы
Наука и техника
Тройничок
Apple сделает новые iPhone еще дороже. Что о них известно?
На улицах Праги в дни событий 1968 года в Чехословакии«Они решили, что кровавая часть истории позади»
Брежнев раздавил танками Чехословакию, но в итоге угробил Советский Союз
Раскрыты перспективы российских «Тигра», «Медведя» и «Волка»
Выявлены признаки смерти Млечного Пути
Названа неожиданная польза лени
Доказана реальная опасность супервулкана в США
Рогозин отказался говорить с российским роботом
Все материалы
Спорт
Вздохи педальные
Самая длинная велогонка в мире закончилась во Владивостоке. Доехали не все
Российский биатлонист передумал выступать за сборную другой страны
Роналду признался в воспитании собственной копии
Глава МОК поведал об угрозе отмены Олимпиады-2018
Крупнейшему поражению в карьере Серены Уильямс нашлось объяснение
Отказавшийся от самой сексуальной ведущей геймер провалил второй турнир подряд
Фигурист сборной России пожаловался на безденежье
Все материалы
Культура
«Ящик Пандоры открылся, повылезало много ерунды»
Чем живет современный российский шансон
«Лолита» и ее оригинал
Что не так с главным романом Владимира Набокова
«Секс в палатке должен быть быстрым и немножко грязным»
Что творилось на огромном рейве в трех часах от Москвы
Умерла актриса из «Чумовой пятницы»
Опубликовано фото обнаженной Азии Ардженто в постели с несовершеннолетним
Названа лучшая песня года
Умер актер «Лентяево» Карл Стефанссон
Все материалы
Интернет и СМИ
За тобой пришли
Они истребили и разграбили интернет. Теперь пришло время искупить грехи
«Я жду, когда окончательно сломаюсь»
Они добились славы и денег, но отказались от всего ради счастья
«Я перегнала рак в другое место»
Экстрасенсы до сих пор снимают порчу и лечат импотенцию. Теперь через YouTube
В сети объявился пес с лицом старика
12-летняя школьница сожгла половину тела из-за опасного флешмоба
Россияне собрали триколор с помощью сигарет, лекарств и пробирок для анализов
Модератором порногруппы в мессенджере оказалась «умственно отсталая» фермерша
Все материалы
Ценности
Мишель Обама в платье Brandon MaxwellЗвездная ночь
Эти чернокожие женщины поставили мир на колени
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Жизнь за металл
Они ходили в шипах и коже. Теперь им подражают даже рэперы
Неожиданный цвет стал новым трендом года
Раскрыт секрет фигуры Ким Кардашьян
Раскрыт секрет идеальных фотографий Меган Маркл
Назвавшая подруг «ниггерами» россиянка озолотилась
Все материалы
Путешествия
Sunflower Garden inside of the Singapore Changi AirportСтрасти небесные
Бани, каток и райские сады: куда сходить в лучших аэропортах мира
«Пойди надень подвенечное платье. Будем ждать сватов»
Как развлекались богатые россияне на севере страны и зачем им нужны были финны
«Слезь, скотина, мне не видно!»
Этот город сходит с ума и катится в Средневековье. Иногда туда приезжают русские
Погнавшийся за туристами в Геленджике смерч попал на видео
Названы самые выгодные направления для путешествий осенью
Пьяный авиапассажир нарядился в фею Динь-Динь и пообещал всех порезать
Бортпроводник дал советы по выбору мест в самолете
Все материалы
Из жизни
Михаил ФоменкоРусский Тарзан
Его семья сбежала от Сталина в Австралию. Он ушел от нее в джунгли
У собак есть свои секреты
На чемпионате мира для собак россияне завоевали три призовых места из десяти
«Одни видят в России медведей, другие хотят в нее переехать»
Россиянин уехал в США, нашел работу, бросил ее и пустился в приключения
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!»
Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
Дочь прыгнула под поезд ради спасения матери
Модель рассказала об отношениях с таксистом и прославилась
«Поза хорошего парня» спасла вломившегося в чужой дом шотландца от ареста
Все материалы
Полярные развлечения
Как и зачем на Аляске в День независимости запускают машины в воздух
Быстрые машины японской полиции
Заряженные Субару, Хонды, Мазды, Ниссаны и, внезапно, очень харизматичный Ford
Монстр на каникулах: прощание
Длительный тест Toyota Land Cruiser Prado: стоимость владения, итоги и конкуренты
Забытые советские внедорожники
Супер-Москвич, советский «кроссовер» и другая малоизвестная полноприводная экзотика
Появились новые фотографии путинского лимузина Aurus
Hyundai представила новую Elantra с треугольной внешностью
Раскрыт интерьер спортивной Lada Vesta
Все материалы
На помойку
Старые квартиры в Москве дешевеют, но они никому не нужны
Миссионер из трущоб
Он попал в настоящую Индию и раскрыл ее тайны
«Вечером лучше вообще не выходить на улицу»
Москвичка переехала на дачу. Ее жизнь превратилась в ад
Житель Челябинска 28 лет не платил за квартиру и получил новое жилье
Возможно, криминал
Они стоили копейки, за них убивали. Что вы знаете о квартирах лихих 90-х?
Ипотечную активность россиян объяснили отчаянием
Пенсионеры стали чаще брать ипотеку
Все материалы