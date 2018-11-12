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Центробанк впервые рассказал о теневых схемах

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Центробанк впервые раскрыл, в каких отраслях экономики наиболее востребованы теневые финансовые услуги, сообщает РБК.

По итогам первого полугодия 2018 года лидирует оптово-розничная торговля, там на долю теневых услуг приходится 33 процента. На втором месте — строительная отрасль с долей 30 процентов. Третье место занял сектор услуг (кроме логистики) — 21 процент теневых операций происходит там, в логистике — еще шесть процентов.

Как пояснили в ЦБ, к теневым услугам относятся «операции, направленные в конечном счете на обналичивание денежных средств либо их вывод за рубеж по фиктивным основаниям в целях ухода от уплаты налогов, легализации преступных доходов и в коррупционных целях».

Первенство строительства эксперты объясняют тем, что там наиболее широко используется низкоквалифицированный труд. Трудовые мигранты часто работают неофициально. Для отрасли характерен высокий уровень коррупции, особенно при земляных работах на нулевом этапе строительства.

В торговле же активно практикуются схемы по обналичиванию. Люди, имеющие преступный заработок, часто также владеют торговыми точками, через которые проводят фиктивную оплату товара, легализуя доходы. Такие же схемы используются в секторе услуг, поскольку проконтролировать, например, проводилась ли консультация, часто невозможно.

По данным ЦБ, в последние четыре года объемы теневых операций в российской экономике планомерно снижаются. По итогам 2015 года объем обналичивания оценивали в 600 миллиардов рублей, в 2017 году — в 326 миллиардов рублей. В первом полугодии 2018 года этот показатель снизился по отношению к первому полугодию прошлого года в 1,8 раза — до 100 миллиардов рублей.

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