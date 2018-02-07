Теневая экономика в России достигла уровня африканских стран

Доля теневой экономики в России достигает 33,7 процента ВВП. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Международного валютного фонда (МВФ), оценивающее размеры теневого сектора в 158 странах мира в 2010-2017 годах.

В России доля теневой экономики находится на среднемировом уровне, для европейской страны этот уровень чрезвычайно высок. Аналогичная ситуация наблюдается в относительно развитых странах Африки и Пакистане. В Евросоюзе сходный уровень «тени» имеют лишь Румыния и Болгария.

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В США, Нидерландах, Японии, Швейцарии и Сингапуре показатель находится в пределах 7-15 процентов ВВП.

Сверхнизкий уровень «тени» в США и Евросоюзе отражает высокий уровень регуляторного давления на бизнес, отметили в фонде.

Выводы экспертов МВФ не подтверждают тренд на сокращение российской «тени» после 2014 года, хотя это происходило после кризисных 1998 и 2008 годов. «Для России актуальность работы очень высока — оценки "тени" в РФ в разных определениях и по разным методикам имеют существенный разброс, от 23 до 40 процентов ВВП, обычно в России при этом сложно учитывать масштаб теневой занятости и проблему "двойного счета" при уходе от налогов», — пишет издание.

Чрезвычайно трудно оценить российский масштаб налогового уклонения и «тени», связанной с коррупционным сектором и преступностью, отметили эксперты. «В какой-то степени это напоминает ситуацию в Италии в 1990-2000-х годах, как показывает историческая практика, борьба с такого типа "тенью", поддерживаемой традиционными укладами в экономике, обходится для экономики и политической сферы очень дорого», — отмечает газета.

По данным РАНХиГС, около 45 процентов трудоспособного населения России (33 миллиона человек) в разной степени вовлечены в теневую экономику.

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