Российскому беспилотнику-камикадзе предрекли славу АК-47

Новый малоразмерный ударный беспилотный летательный аппарат «Куб-БЛА», созданный российским концерном «Калашников», может произвести такую же революцию в характере ведения войны, как произвел в XX веке автомат АК-47. Об этом пишет американское издание The Washington Post.

Как отмечает издание, «Куб» способен «изменить мир», как и его «старший двоюродный брат АК-47, широко известный как просто "Калашников"». Российский автомат, ставший некогда главным оружием в странах Африки, Азии и Латинской Америки, по-прежнему остается «мощным орудием» благодаря своей дешевизне и высокой эффективности, пишет газета. Так, в частности, Пентагон нередко предпочитает передавать своим союзникам в Сирии и Афганистане уже бывшие в использовании АК-47, а не более дорогое оружие американского производства.

Ожидается, что подобной эффективностью и простотой в использовании при невысокой цене будет обладать и «Куб-БЛА». Как заявил изданию один из представителей «Калашникова», новый беспилотник будет «очень дешевым» в отличие от тех, что создаются в США или Израиле. Он также уточнил, что главными покупателями станут «меньшие по численности армии» по всему миру.

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По словам профессора, занимающегося вопросами международных отношений в университете штата Иллинойс, Николаса Гроссмана, таким образом создание «Куба» приведет к «демократизации умных бомб». «Это означает более широкое распространение умных бомб. Это сократило бы разрыв между самыми передовыми и менее крупными бомбами», — пояснил он изданию. При этом, отметил Гроссман, покупатели беспилотника получат возможность «управлять бомбой с высокой степенью точности, не имеющей аналогов, за исключением некоторых самых умных бомб американских ВС».

При этом ряд экспертов уже высказали опасения по поводу того, что удешевление боевых дронов может привести к тому, что их начнут использовать для проведения атак в том числе и террористические группировки. В то же время, отмечает The Washington Post, скорее всего, террористы продолжат производить беспилотные устройства своими руками, используя еще более дешевые технологии.

Российский концерн «Калашников» представил «Куб-БЛА» на выставке IDEX 2019 в Абу-Даби. В презентации сообщалось, что беспилотник может развивать скорость до 130 километров в час, а продолжительность его работы составляет полчаса. Максимальная нагрузка дрона — три килограмма. Достигая цели, он взрывается.

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