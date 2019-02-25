Мечты об отпуске за границей вдохновили россиянина выплатить 70 миллионов долга

Житель Мурманска был вынужден погасить свой многомиллионный долг, так как очень хотел улететь в отпуск за рубеж, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Мужчина задолжал более 70 миллионов рублей по налогу на доходы физических лиц. Согласно решению Октябрьскогосуда Мурманска, всю эту сумму с него должны были взыскать целиком, но «по своему усмотрению» он выплачивал ее частями и игнорировал наложенные на него судебными приставами ограничения.

«Только постановление о временном ограничении права на выезд должнику за пределы России всерьез сорвало его планы отдохнуть за границей. Мужчина в кратчайшие сроки оплатил остаток задолженности», — говорится в сообщении.

В дополнение к 70 миллионам он заплатил еще пять за исполнительный сбор, и только после этого ему разрешили уехать из страны.

В 2018 году судебные приставы взыскали около четырех миллиардов рублей долгов. Каждому второму должнику было запрещено выезжать за рубеж.

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