США оказались не готовыми к ядерной войне

Исследователи Центра по контролю и профилактике заболеваний США сообщили, что американцы оказались не готовы к возможному ядерному удару, а система оповещения нуждается в усовершенствовании. К такому выводу они пришли, проанализировав сообщения в Twitter, которые были опубликованы жителями штата Гавайи в течение 76 минут после ложного предупреждения о ядерной атаке 13 января 2018 года. Об этом сообщает издание Science Alert.

Специалисты рассмотрели 5880 твитов гавайцев, которые появились в течение 38 минут после ложной тревоги и в течение 38 минут после того, как она была отменена. Ученые отметили, что сообщения людей, внезапно узнавших о надвигающейся катастрофе, демонстрировали не только страх, но и незнание, что нужно делать в подобных ситуациях. После того как жители Гавайев узнали об ошибке, они возмутились в том числе и тем, что в предупреждении не содержалось никаких инструкций и сведений о ближайших укрытиях.

По словам исследователей, люди не помнят сведения, которые им дают во время учебных эвакуаций, а способность мгновенно обмениваться информацией через социальные сети усугубляет ситуацию. Поэтому в случае реальной угрозы необходимо рассылать четкие указания, которым люди в регионе, подвергшемуся нападению, должны следовать. Кроме того, чиновники должны как можно быстрее публиковать официальную информацию после первого предупреждения, чтобы пресечь распространение слухов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!