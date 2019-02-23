В США оценили российскую «торпеду апокалипсиса»

Ядерный подводный беспилотный аппарат «Посейдон», испытания которого ранее показало российское Минобороны, скорее всего, предназначен не для нанесения первого удара по противнику, а для ответного удара в случае ядерного нападения на Россию. Об этом пишет The Popular Mechanics.

Как отмечает издание, российская «торпеда апокалипсиса» слишком медленная и шумная, чтобы использоваться в качестве оружия первого удара. В то же время комбинация глубокого погружения и относительно высокой скорости делает «Посейдон» трудным для перехвата. Таким образом, остановить его будет практически невозможно, отмечает автор публикации.

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«Дрон предназначен для атаки на прибрежные объекты, такие как база подводных лодок, порт или прибрежный город. Мощность боеголовки составляет две мегатонны, или 2000 килотонн. Для сравнения: мощность атомной бомбы в Хиросиме была примерно 16 килотонн», — говорится в публикации.

Как предполагает издание, тестирование «Посейдона» проходило в море на испытательной подводной лодке «Саров».

Минобороны России представило первое видео полигонных испытаний «Посейдона» 20 февраля. В июле 2018 года ведомство опубликовало видео с натурным образцом подводного беспилотника. Тогда в ролике был показан аппарат, находящийся в цеху. Работа беспилотника в воде иллюстрировалась кадрами, созданными с использованием компьютерной графики.

О разработке стратегического беспилотника «Посейдон», способного переносить ядерные боезаряды, впервые официально объявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в марте 2018 года. Отмечалось, что подводный аппарат будет оснащен инновационной ядерной энергоустановкой и является оружием массового поражения, способным поражать цели на воде и на берегу.

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