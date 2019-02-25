Мать отказалась от дорогого подарка маленького сына ради его будущего

soranews24.com

В Китае десятилетний мальчик скопил денег на кольцо с бриллиантом для матери, но она отвергла его подарок, чтобы потратить сбережения на будущее сына. На видео произошедшего обратил внимание информационный портал Sora News 24.

На ролике школьник привел мать в ювелирный магазин, расположенный в городе Тяньмэнь, провинция Хубэй. Мальчик скопил 8,8 тысячи юаней (85,8 тысячи рублей) после китайского Нового года и присмотрел для матери кольцо за 8,1 тысячи юаней (78,9 тысячи рублей). Ребенок объяснил, что не хочет, чтобы его мать чувствовала себя хуже, чем родительницы его одноклассников, у которых есть кольца.

Женщина была очень тронута, но решила не принимать столь дорогой подарок. Чтобы не обижать сына отказом, она попросила его купить кольцо за 50,7 тысячи юаней (494,2 тысячи рублей), зная, что у него нет таких денег. Ребенок начал плакать, мать обняла его, погладила по голове и сказала: «Когда ты скопишь побольше денег, ты купишь маме вот это, хорошо?»

Видеоролик широко разошелся в китайских социальных сетях, комментаторы одобрили намерение мальчика и отметили, что его отлично воспитали.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!