Мужчина подарил возлюбленной чужое кольцо и попросил вернуть

Житель Великобритании сделал предложение возлюбленной и вручил чужое кольцо, которое позже попросил вернуть назад. Об этом пишет издание The Mirror.

27-летний Джон Эллиотт из Лондона четыре года встречался с девушкой по имени Эшли. В День всех влюбленных, 14 февраля, мужчина решил сделать ей предложение в ресторане Megan's Clapham Old Town.

По словам Эллиотта, он хотел, чтобы Эшли позже самостоятельно выбрала кольцо на свой вкус, однако не мог попросить ее выйти за него замуж с пустыми руками. Тогда мужчина с помощью сайта объявлений нашел Дженни Паркер, которая одолжила ему на время дорогое фамильное кольцо за 50 фунтов стерлингов (4,3 тысячи рублей).

«Я хотел, чтобы для фотографий она выбрала именно то кольцо, которое заслуживала. Она сказала "да"! — рассказывает будущий жених. — Ей понравилось кольцо, поэтому она немного расстроилась, узнав, что это только на один вечер, однако теперь она знает, какое кольцо хотела бы носить».

В декабре 2018 года сообщалось, как в американском городе Майами, штат Флорида, манекенщик приобрел шесть обручальных колец, чтобы сделать предложение девушке. В решающий момент он встал на колено перед девушкой и открыл коробку, в которой лежали шесть обручальных колец c бриллиантами разных размеров и форм.

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