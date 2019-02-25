Назван главный источник богатства американок

Для большинства женщин в США единственная возможность попасть в один процент домохозяйств с самым высоким доходом (свыше 845 тысяч долларов в год) — выйти замуж и получить доступ к ресурсам мужа. Как показали результаты исследования, проведенного в Университете Северной Каролины в Шарлотте, гендерный разрыв в доходах не сокращался с девяностых годов.

По оценке ученых, среди мужчин только 15 процентам нужны были дополнительные доходы жен, чтобы преодолеть порог, отделяющий их от заветного одного процента. В то же время только пять процентов женщин в самых богатых семьях самостоятельно зарабатывали достаточно, чтобы претендовать на место на вершине.

Автор исследования Джил Яворски отметила, что большую часть ресурсов в самых богатых домохозяйствах контролируют мужчины. «Это важно, потому что те, кто входит в «один процент», обладают большой политической, экономической и социальной властью и влиянием в нашем обществе», — сообщила она. По ее мнению, это также говорит о том, что мужчины, как более состоятельные партнеры, пользуются в богатых семьях большей властью и влиянием.

Отмечается, что, хотя американские женщины получают ученые степени чаще, чем мужчины, это не помогает им на рынке труда. Также ученые указали на существующие в США гендерные препятствия для бизнеса. По словам Яворски, женщинам труднее получить банковские кредиты и венчурное финансирование для своего дела.

В России известно только о двух женщинах с состоянием более миллиарда доллара. Это глава компании Inteco Management Елена Батурина и хозяйка интернет магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, состояние каждой из них оценивается в 1,2 миллиарда долларов.

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