Кремль прокомментировал данные о целях «Цирконов» в США

Президент России Владимир Путин не уточнял, куда именно будут нацелены российские «Цирконы» в случае размещения у границ ракет средней и меньшей дальности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сюжет на телевидении о вероятных целях российского оружия. Об этом сообщает «Интерфакс» в понедельник, 25 февраля.

Песков напомнил послание Путина Федеральному собранию, в котором тот говорил о зеркальном ответе на ракетную угрозу. В частности, было сказано, что российская сторона может нацелить ракеты не только на пусковые установки, но и на те территории, где находятся центры принятия решений о запусках.

«Прошу обратить ваше внимание, что президент не назвал ни одного географического пункта в этой связи», — подчеркнул Песков.

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24 февраля телеканал «Россия 1» сообщил, что целями российских ракет «Циркон» в случае угрозы Москве со стороны Вашингтона могут стать пять военных центров в США. Так, удар могут нанести по трем центрам на Восточном побережье: зданию Пентагона в Вашингтоне, правительственному пункту управления Кэпмп-Дэвид и Форту-Ритчи в штате Мэриленд.

Между тем двумя днями ранее доктор военных наук капитан I ранга Константин Сивков опроверг вероятность использования российских кораблей с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» для уничтожения «центров принятия решений». По его словам, корабли не смогут подойти к берегам США на расстояние 500-1000 километров, а «Циркон» предназначен для поражения корабельных группировок.

В ходе послания Федеральному собранию 20 февраля президент России Владимир Путин анонсировал возможность принятия зеркальных мер в случае размещения американских ракет в Европе. Он также рассказал о новейшем оружии — гиперзвуковой морской ракете «Циркон», скорость которой может достигать девяти чисел Маха (более трех километров в секунду у поверхности Земли), а дальность полета — более тысячи километров.

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