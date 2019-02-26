«Король Инстаграма» отфотошопил тела девушек для блога и попался

Называющий себя «Королем Инстаграма» Дэн Билзерян уменьшил тела девушек на фотографиях в своем блоге. На это обратили внимание пользователи Instagram.

В Stories блогера Джека Вагнера появилось разоблачающее видео, состоящее из двух кадров. Первый — фотография с рэпершей Карди Би, опубликованная Билзеряном 15 февраля, а второй — то же самое фото, только из аккаунта самой певицы, появившееся в сети на десять дней позже.

На ролике видно, как меняются фигуры Карди Би и девушки в красном платье на заднем фоне: в Instagram Билзеряна обе выглядят стройнее, а их грудь — больше.

Дэн Билзериан — американский миллионер армянского происхождения, профессиональный игрок в покер и актер. В Instagram на него подписаны 12,5 тысячи человек.

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