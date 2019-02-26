Мать грудного ребенка подкупила пассажиров на случай его истерики

Мать грудного ребенка раздала пассажирам самолета сладости, чтобы задобрить их на случай, если ее младенец будет кричать во время полета. Об этом сообщает Daily Mail.

Женщина путешествовала с четырехмесячным мальчиком из Сеула, Южная Корея, в Сан-Франциско, штат Калифорния, и подготовила для попутчиков 200 мешочков со сладостями, в каждом из которых была пояснительная записка.

Один из пассажиров Дэйв Корона сфотографировал мешочек и опубликовал снимок в сети. «Привет, я Джунву, и мне 4 месяца. Сегодня я лечу в США с мамой и бабушкой, чтобы увидеться с тетей. Я немного нервничаю, потому что это мой первый полет, а это значит, что я могу плакать и создавать много шума. Я постараюсь вести себя тихо, но не могу этого обещать. Пожалуйста, простите меня, — гласила записка в мешочке. — Моя мама приготовила для вас маленький пакетик со сладостями. Там вы найдете конфеты и затычки для ушей. Наслаждайтесь путешествием».

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Фотография моментально стала вирусной и взволновала пользователей сети. Некоторые не оценили поступок матери. «Это хороший жест, но люди должны относиться к детям с пониманием, а не заставлять родителей чувствовать себя неловко. Все мы когда-то были детьми», — писали одни.

«Это грустно. Она не должна была так делать. Мы, люди, сами должны относиться к этому с пониманием», — расстраивались вторые.

Тем не менее, многие комментаторы оценили старания женщины. «Какая чудесная и оригинальная идея», — писали они. «Собрать 200 пакетиков со сладостями с ребенком на руках — это очень впечатляюще», — восхищались другие.

В феврале отец полуторагодовалой девочки рассказал историю о том, как чернокожий незнакомец подружился с его дочкой в зале ожидания в аэропорту. По словам Кевина Арментроута, мужчина подошел к его дочке и начал играть с ней, научил рисовать на планшете, а затем показал мультики. Пользователей сети восхитила эта история, и они похвалили поступок чернокожего незнакомца.

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