Медсестра пожаловалась на отравление силиконовой грудью

Австралийка Шей Макдауэлл (Shay McDowall) призналась, что ей пришлось удалить силиконовые импланты из груди, так как они «отравляли ее». Историей девушки поделилось издание Daily Mail.

Жительница города Брисбен, работающая медсестрой в ветеринарной клинике, сделала операцию по увеличению груди с размера C до размера E семь лет назад, когда ей было 18 лет. Таким образом она хотела поднять самооценку.

Спустя три года после операции у Макдауэлл начали проявляться первые симптомы «отравления» имплантами, но она не обращала на них внимания, списывая плохое самочувствие на усталость от материнства. Со временем к хронической усталости прибавились маститы, тревожность, мигрени, экзема, постоянная сухость во рту, боль в суставах, жар и пониженный уровень сахара в крови. Кожа австралийки пожелтела, а на лице появились признаки акне.

«Симптомы навалились на меня, как цунами. Мое тело вопило о помощи. А я была наивной и не поняла этого», — призналась Макдауэлл. Им с мужем с трудом удалось зачать второго ребенка, беременность прошла с сильным токсикозом, а грудное вскармливание пришлось бросить через четыре месяца. Врачи ничем не могли ей помочь.

Австралийка изучила симптомы в интернете и пришла к выводу, что в ее болезнях виноваты силиконовые импланты. Ей удалось найти тысячи женщин, утверждающих, что страдают от тех же проблем.

В итоге в феврале Шей удалила импланты. Она утверждает, что после операции большая часть симптомов исчезла.

Врачи не признают «отравление силиконовыми имплантами» болезнью из-за недостаточного числа исследований по этой теме.

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