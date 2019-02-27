Песков рассказал об американских кибератаках на сайт президента России

Российские организации, физические и юридические лица подвергаются кибератакам, которые осуществляются с территории США, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в среду, 27 февраля.

«Много-много лет мы говорим, когда говорят про русских хакеров, что мы смотрим на тех, кто атакует сайт президента России, там идет огромное количество атак из Европы и Северной Америки», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Песков также допустил возможность отключения России от мирового интернета по инициативе США. «Рамочное администрирование всемирной сети де факто осуществляется несколькими компаниями», — отметил он.

Представитель Кремля подчеркнул, что законопроект о суверенном интернете направлен именно на противостояние подобным угрозам. «Это не связано с изоляцией и закрытием нашей страны», — заверил он.

20 февраля президент России Владимир Путин признал существование угрозы отключения России от мирового интернета. Отвечая на вопрос главного редактора «Ленты.ру», он указал на необходимость создания независимых сегментов сети.

В феврале депутаты Госдумы приняли законопроект об устойчивости российского сегмента интернета в первом чтении. Согласно документу, централизованное управление интернетом внутри России возможно только в том случае, если устойчивость сети окажется под угрозой.

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