Путин признал угрозу отключения России от мирового интернета

Угроза отключения России от мирового интернета в теории существует, поскольку невозможно предсказать действия других стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями российских информагентств и печатных СМИ, отвечая на вопрос главного редактора «Ленты.ру».

«Я же не могу за наших партнеров говорить, что у них на уме, я думаю, что это (отключение России от интернета — прим. «Ленты.ру») им самим нанесет колоссальный ущерб, урон», — сказал глава государства.

Путин признал, что такой шаг нанесет тем, кто решится отключить доступ россиянам к сети, не только политический, но и экономический ущерб, а также негативно скажется на работе западных спецслужб. «Они же там сидят, это же их изобретение, и все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают эту информацию, а так не будут», — сказал он.

Однако, учитывая, что в теории такая возможность существует, России необходимо создавать независимые сегменты сети, подчеркнул президент.

В феврале депутаты Госдумы приняли законопроект об устойчивости российского сегмента интернета в первом чтении. За принятие проекта проголосовали 334 депутата, против выступили 47 парламентариев. Согласно документу, централизованное управление интернетом внутри России возможно только в том случае, если устойчивость сети окажется под угрозой. Ранее сообщалось, что власти выделят на его реализацию 20 миллиардов рублей.

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