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Шойгу посетовал на помехи российским самолетам-разведчикам со стороны США

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США манипулируют международным правом и стремятся помешать России пользоваться ее правами в рамках Договора по открытому небу. Такое мнение высказал глава Минобороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства, передает ТАСС.

Как именно Вашингтон пытается помешать Москве в данном вопросе, министр не уточнил.

Шойгу добавил, что США, которые позиционируют себя как сверхдержаву, также предпринимают настойчивые попытки изменить в свою пользу действующий режим контроля над обычными вооружениями в Европе.

Таким образом, подчеркнул министр, в настоящее время международная обстановка характеризуется «обострением конкуренции между мировыми центрами силы», а в районах, традиционно попадающих в сферу интересов России, наблюдают всплески нестабильности, насилия и «конфликтного потенциала».

23 февраля сообщалось, что американский самолет-разведчик провел наблюдательный полет над территорией России. Отмечалось, что полет проходил в рамках Договора по открытому небу и контролировался российскими специалистами, находившимися на борту самолета. В Пентагоне заявляли, что это первая подобная разведка с ноября 2017 года.

Договор об открытом небе подписан в марте 1992 года в Хельсинки. В нем участвуют 23 государства — члена ОБСЕ. Соглашение разрешает военным проводить разведывательные полеты над территориями этих стран с целью сбора информации.

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