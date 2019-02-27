Школьника наградили плесневелым продуктовым набором за спасение ребенка

После спасения провалившегося под лед ребенка восьмиклассник из поселка Климово Брянской области Даниил Мельник получил подарок от регионального отделения партии ЛДПР, в котором, среди прочего, был армейский сухой паек с испорченными продуктами. Об этом говорится в группе «Подслушано в Климово» во «ВКонтакте».

Мельник рассказал, что женщина по имени Мария Шкляр, представившаяся координатором ЛДПР, связалась с ним и сообщила, что в партии для него подготовили подарок в качестве благодарности за его поступок. 25 февраля школьник встретился с членом партии, который не представился и вручил ему рюкзак, канцтовары, тетради, часы, футболки, мяч, внешний аккумулятор с логотипом ЛДПР и тот самый сухпаек.

«При открытии этого сухпайка я ужаснулся! Спасибо партии ЛДПР за подарки, обещаю завтра Вам их вернуть! Мне очень обидно за то, что так оценили мой поступок!» — цитируются в посте слова молодого человека. В подтверждение его слов опубликованы фотографии с плесневелыми и грязными консервами из набора.

27 февраля «Брянские новости» писали, что подросток получил от региональных властей планшет, почетную грамоту областного управления МЧС и сертификат на посещение ледовой арены. Также он представлен к награде МЧС «За спасение погибающих на водах».

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