На открытом Путиным месторождении нашли огромный алмаз

Алмазодобывающая компания «Алроса» обнаружила массивный алмаз массой 98,8 карата на своем новом Верхне-Мунском месторождении в Якутии, передает ТАСС.

Драгоценный прозрачный камень с видимым желтым оттенком имеет выраженную рельефность граней. Эксперты оценили его как кристалл высокого качества, несмотря на незначительные дефекты в виде включений.

Отмечается, что это уже вторая крупная находка с момента запуска месторождения в октябре прошлого года. «Не каждая кимберлитовая трубка регулярно приносит особо крупные алмазы — массой более 50 карат. Тем более когда речь идет о настолько большом кристалле, как этот — весом почти 100 карат», — поделился мнением член правления «Алросы» Евгений Агуреев.

Первый крупный алмаз массой более 50 карат на Верхне-Мунском месторождении был найден в ноябре 2018 года. Он получил название «Оленекский» в честь Оленекского района Якутии.

Верхне-Мунское месторождение расположено в Якутии, в 170 километрах от города Удачный. Официальный запуск месторождения состоялся 31 октября 2018 года, старт добыче алмазов дал лично президент России Владимир Путин.

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