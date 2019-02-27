Верховная Рада поддержала доступ иностранных военных на Украину

Верховная Рада Украины поддержала законопроект президента Петра Порошенко о допуске в страну иностранных военных. Об этом сообщает «ЮрЛига».

Заявленная цель допуска — участие иностранных военнослужащих в международных учениях по подготовке подразделений вооруженных сил. В 2019 году планируется дважды провести украинско-американские учения, многонациональные учения «Кленовая арка», украинско-британские и украинско-румынские маневры. На их финансирование из бюджета потратят более 40 миллионов гривен.

В ноябре прошлого года сообщалось, что на Украину дополнительно отправят британских военных, которые займутся подготовкой украинских морских пехотинцев и спецназа. Кроме того, в одесском порту в настоящее время находится американский эсминец «Дональд Кук», экипаж которого планирует провести совместные с украинскими моряками учения.

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