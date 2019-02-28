Boeing анонсировал беспилотный истребитель

Американская компания Boeing анонсировала макет беспилотного истребителя системы ATS (Airpower Teaming System). Соответствующее видео доступно в Twitter.
Беспилотник в длину достигает 11,7 метра. Максимальная дальность полета дрона составит 3,2 тысячи километров. Беспилотник будет отличать высокая маневренность и скорость, и, в зависимости от задач, способность выполнять разведку в условиях радиоэлектронной борьбы или наносить удары по позициям противника.
Один из сценариев использования платформы ATS предполагает совместную работу нескольких беспилотников и одного пилотируемого истребителя.
Производство ATS планируется организовать в Австралии. Демонстратор технологии, получивший название Loyal Wingman, должен подняться в воздух в 2020 году. Также беспилотники на платформе ATS планируется предлагать на экспорт.
В феврале американская военно-промышленная компания Lockheed Martin анонсировала истребитель F-21.