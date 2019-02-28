Крымские чиновники подрались с ростовскими полицейскими и обвинили друг друга

Два крымских чиновника заявили, что их избили сотрудники ГИБДД в Ростовской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Утверждается, что полицейские остановили автомобиль BMW X5, в котором находились министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов и начальник Службы капитального строительства республики Карлен Петросян. По словам Храмова, вместо стандартной проверки сотрудники ДПС начали «вести себя вызывающе». После того, как чиновник указал на недопустимость такого поведения, стражи порядка повели себя агрессивно и «заставили их раздеться».

Завязалась потасовка, к которой подключились другие полицейские. В результате чиновников избили в помещении поста ДПС. Храмов и Петросян зафиксировали побои в больнице. Алкоголя и наркотиков в их организмах обнаружено не было.

В Главном управлении МВД по Ростовской области ответили, что пассажир иномарки пытался пройти в помещение Центра управления нарядами, несмотря на запрет сотрудников полиции. После неоднократного требования покинуть служебное помещение, пассажир несколько раз ударил сотрудника ГИБДД и повредил ему форму. Инспектору ДПС оказана медицинская помощь.

27 февраля инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД обстрелял дома начальника отделения МВД по Частинскому району и руководителя подразделения ГИБДД этого же отделения. После погони и перестрелки с полицией он покончил с собой.

В 2018 году в Татарстане пьяный инспектор ДПС избил, похитил и заставил мужчину, недавно перенесшего операцию на позвоночнике, бежать за своим внедорожником на тросе, чтобы местный житель заплатил ему 15 тысяч рублей. Поводом для агрессии со стороны полицейского стала «блатная походка» потерпевшего. Мужчина рассказал, что это следствие проведенной операции, однако его все равно принялись избивать.

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