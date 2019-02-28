Организатор «Евровидения» погрустил из-за решения Украины пропустить конкурс

Европейский вещательный союз (EBU) отреагировал на решение Украины не посылать конкурсанта на песенный конкурс «Евровидение» в Израиле. Об этом говорится на сайте организации.

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«EBU с грустью может подтвердить, что Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ) проинформировала союз о трудном решении пропустить "Евровидение-2019". Обсуждение этого вопроса между EBU и НОТУ будет продолжено, мы надеемся снова увидеть Украину в 2020 году, — заявили организаторы. — Однако сейчас мы с нетерпением ожидаем фантастического шоу в Тель-Авиве».

27 февраля НОТУ заявила, что имеет право послать на конкурс любого артиста, который не выступал на национальном отборе, однако приняла решение не делать этого, объяснив, что уважает выбор зрителей.

За последние несколько дней украинские музыканты Maruv, Freedom Jazz и Kazka заявили, что не будут представлять свою страну на мероприятии. Занявшая четвертое место в национальном отборе группа Brunettes Shoot Blondes также отметила, что не поедет на конкурс, если ей поступит такое предложение от НОТУ.

«Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Израиль получил право провести его после победы певицы Нетты Барзилай. Россию в этом году представит Сергей Лазарев.

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