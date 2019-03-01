Российских губернаторов придумали оценивать по качеству дорог

Эффективность глав регионов будут оценивать по качеству дорог, новую методику оценки правительству предложили в Минэкономразвития, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» в пятницу, 1 марта, со ссылкой на документ.

Руководителям регионов надлежит ориентироваться на федеральный проект «Дорожная сеть», который входит в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По предложенной системе главы регионов смогут получить самый высокий балл (0,5) за ремонт региональных трасс, 0,35 — за ремонт дорог в агломерациях с населением более 200 тысяч человек, еще 0,15 — за снижение доли перегруженных дорог. Самые высокие баллы положены за выполнение плана более чем на 90 процентов.

Поддерживать дороги и проводить текущий ремонт регионы должны за счет своего бюджета, федеральные средства выделяются на полную реконструкцию, пояснил собеседник издания.

За строительный сезон средний регион с протяженностью дорог около 5000–6000 километров должен будет приводить в нормативное состояние 300 километров асфальта. Эксперты полагают, что больший объем работ уже не смогли бы «переварить» строители.

В Минэкономразвития и в Минтрансе пока не комментируют эту инициативу.

О необходимости повышения качества российских дорог говорил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 20 февраля.

По данным портала Domofond, качеством дорожной инфраструктуры довольны жители Грозного, Геленджика, Тюмени. В топ-10 городов с лучшими дорогами также попали Нальчик, Абакан, Анапа, Майкоп, Сочи, Калининград и Армавир.

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