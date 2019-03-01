Российская журналистка рассказала о попытке стать женой в полигамной семье

Журналистка «Афиши Daily» Милана Логунова попыталась присоединиться к полигамной семье, чтобы рассказать, как живут люди, исповедующие «радикальный патриархат» и обещающие в сети возродить «славянский рай». Своим опытом она поделилась на страницах издания.

Журналистка изучила группы «ВКонтакте», посвященные патриархату в России. По ее словам, их участники нацелены «вернуть святость мужского рода», они выступают против ЛГБТ, веганов, оппозиции, феминисток «и всего остального, что разрушает нравственность».

Она составила анкету, в которой указала, что ищет мужчину или уже сложившуюся пару для серьезных полигамных отношений. Девушка писала, что посвятит себя хозяйству и детям, готова во всем слушаться мужа. Анкету она разместила в одной из групп для знакомств, после чего ее завалили предложениями о встречах. Как девушка выяснила позже, она совершила ошибку, поскольку в этом сообществе не принято, чтобы женщина сама публиковала анкету: обычно мужчины объявляют о поиске жены, а женщины откликаются на него в личных сообщениях.

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Журналистка прошла два собеседования. Поначалу она переписывалась с мужчиной средних лет, который имитировал в переписке старославянский язык. Выяснилось, что он старообрядец, который вместе с женой и тремя детьми живет в лесу, сбежав из «концлагеря», которым он называет Петербург. Мужчина работает печником и самостоятельно дает детям образование. Его супруге одиноко, и ее радует идея мужа взять вторую жену.

Вторая пара, заинтересовавшаяся анкетой, Николай и Мария — бывшие одноклассники, которые увлеклись эзотерикой, бросили МГУ и уехали в деревню. Они пекут хлеб на заказ и занимаются народными промыслами, выступают против медицинской помощи и государственного образования. Журналистка связалась с ними по видеосвязи. Разговор вел Николай, который объяснил, что решил взять еще одну жену, поскольку ему хотелось свободы. Мария в свою очередь уставала от мужа, сказал Николай. На протяжении разговора жена молчала.

Третье знакомство окончилось смотринами в пригороде Петербурга. Дмитрию и Надежде оказалось около 50 лет. У них двое детей, они живут в квартире с матерью Надежды. Автор материала характеризует Дмитрия как «спортивного альфа-самца с бородой» в облегающей футболке, а его супругу — как «милую улыбчивую блондинку», которая бесконечно предана мужу. Надежда убеждена, что «женщина — это всегда горизонт, а мужчина — вертикаль». Дмитрий добавляет, что моногамия — это самообман. Он считает, что мужчины становятся сильнее в зависимости от того, сколько женщин хотят от них помощи.

Журналистка так и не присоединилась ни к одной из пар. Эксперимент убедил ее в том, что она не готова к безоговорочной мужской авторитарности и «слишком эгоистична и слаба для полигамии».

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