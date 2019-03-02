Общественники пришли к штабу Навального и призвали защитить детей от педофилов

В субботу, 2 марта, в Санкт-Петербурге прошла акция под названием «За детей — против педофилов и их защитников». Представители общественных организаций собрались у дома № 33 на Вознесенском проспекте, где расположен штаб Алексея Навального. Об этом сообщает 78.ru.

Причиной акции стал арест активиста молодежного движения «Весна» и сторонника Навального Владимира Казаченко, которого подозревают в растлении школьницы и употреблении наркотиков. «У нас митинг в защиту детей. Совершил преступление Владимир Казаченко, входит в организацию «Весна» и поддерживает штаб Навального. Был задержан. Девочка 14-летняя подвергалась сексуальному насилию. Участвовал в этом, наркомания, алкоголизм», — рассказала одна из участниц акции.

Некоторые из собравшихся также указали, что своей акцией хотели обратить внимание на то, что штаб Навального поддерживает Казаченко.

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