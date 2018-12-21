Священников-педофилов призвали сдаваться

Папа Римский Франциск призвал католических священников, когда-либо совершавших преступления сексуального характера в отношении детей, сдаваться властям. Об этом сообщает агентство Reuters.

С таким заявлением Франциск выступил в традиционной рождественской речи, обращенной к высшему духовенству Ватикана. «Тем, кто совращает малолетних, я бы сказал вот что: сдавайтесь, предавайте себя в руки человеческого правосудия и готовьтесь к высшему суду», — сказал понтифик.

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Он также пообещал, что церковь приложит все усилия к тому, чтобы добиться справедливости во всех подобных случаях, и никогда не будет замалчивать их или относиться к ним несерьезно.

Как пишет Reuters, через два месяца католические епископы со всего мира съедутся на экстренный саммит по проблеме сексуального насилия над детьми. Помимо 110 священнослужителей, на нем будут присутствовать эксперты и главы религиозных орденов Ватикана.

На встрече с жертвами священников-педофилов в августе этого года Франциск заявил, что разочарован сообществом католической церкви, которое долгие годы скрывало масштабы проблемы.

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