Жертва педофилов нашлась в военкомате

В Смоленске возбуждено уголовное дело в связи с сексуальным насилием над школьником. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета Наталья Зуева.
«По факту совершения преступления против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетнего мальчика возбуждено уголовное дело. Одно лицо установлено, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Иная информация в интересах следствия и несовершеннолетнего потерпевшего не разглашается», — сказала она.
Жертвой педофилов стал девятиклассник. У него обнаружился положительный результат на ВИЧ во время прохождения медосмотра в военкомате для получения приписного свидетельства, уточняет Telegram-канал «112».
В разговоре врачей и родителей с подростком выяснилось, где он мог заразиться, — школьник уже более года «дружит с богатыми "папиками"».
За сексуальные услуги школьнику платили. Он встречался с педофилами на съемной квартире и автомобилях.
Задержаны двое подозреваемых, один из которых топ-менеджер банка, его сообщник — 39-летний предприниматель.