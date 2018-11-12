Покрывавшую серийного педофила директрису школы оставили на свободе

В Иваново бывшую директрису школы, которая узнала, что один из ее подчиненных судим за педофилию, и не уволила его, оштрафовали на 80 тысяч рублей, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России в понедельник, 12 ноября.

«Кроме того, осужденная лишена права занимать руководящие должности в системе образования Российской Федерации на срок 2 года», — отмечено в тексте.

Действия женщины были оценены как халатность (часть 1 статьи 293 УК).

Согласно материалам дела, в ноябре 2011 года директор приняла на работу человека, не проверив на предмет судимости. В дальнейшем ей стало известно, что педагога привлекали к ответственности за педофилию, но увольнять его женщина не стала.

Между тем указанный мужчина в июне нынешнего года был признан виновным в более чем 60 преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. От его действий пострадали десять учениц в возрасте от 7 до 14 лет и один 14-летний ученик.

31 октября сообщалось о разгневанной толпе жителей Курской области, пытавшейся расправиться с мужчиной заподозренным в изнасиловании и убийстве ребенка. Чтобы благополучно вывезти задержанного, полицейским потребовалась помощь сотрудников ОМОН.

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