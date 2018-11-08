Посидевшего на диване с ребенком тренера посадили на восемь лет за педофилию

В Екатеринбурге суд приговорил к восьми годам колонии тренера фитнес-клуба по обвинению в действиях сексуального характера, совершенных в отношении ребенка. Об этом в четверг, 8 ноября, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

«Следствием и судом установлено, что подсудимый, находясь в фойе спортивного центра, совершил иные действия сексуального характера в отношении 7-летней девочки», — говорится в сообщении.

По данным портала E1, инцидент произошел в ноябре 2017 года в одном из фитнес-клубов города. Около получаса тренер по имени Алексей сидел на диване рядом с девочкой, все это время их снимала камера видеонаблюдения. На записи, опубликованной СМИ, видно, что мужчина держит в руках журнал и перелистывает страницы.

Девочка, вернувшись домой, пожаловалась родителям, что тот занимался мастурбацией. В отношении тренера возбудили уголовное дело. На суде прокурор просил для него 12,5 лет лишения свободы, утверждая, что в деле имеется другая видеозапись, подтверждающая слова ребенка.

Осужденный тренер не признал свою вину, назвал приговор абсурдным и сказал, что будет его обжаловать. «Есть видео с других камер, которое показывает коридор, фойе. Никаких других видео, якобы доказывающих мою виновность, нет», — заявил он журналистам.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!