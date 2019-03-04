86-летняя россиянка три дня стучалась к соседям, не дождалась помощи и умерла

Пропавшая в Малоярославецком районе Калужской области 86-летняя жительница трое суток стучалась в дома односельчан, не смогла получить помощи и умерла. Об этом сообщает «АиФ-Калуга» со ссылкой на источник в волонтерской организации «Лиза Алерт».

По данным издания, женщина пропала в ночь на 28 февраля в селе Оболенское Малоярославецкого района. Она была легко одета и дезориентирована. Волонтерам, которые занимались поиском пропавшей, поступали записи с камер видеонаблюдения. На кадрах было видно, как женщина искала помощи у владельцев дач. Только на одной ее ноге была обувь.

Односельчане отказывались принять пенсионерку, поэтому она попыталась пролезть в 20-сантиметровую щель между забором и домом и поранила ногу. Как показал опрос местных жителей, ночью 1 марта женщину видели несколько раз. Они боялись открыть замерзающей пенсионерке или подходили к двери в тот момент, когда она уже уходила.

2 марта пропавшую нашли мертвой примерно в 40 километрах от села Оболенское — в садоводческом некоммерческом товариществе «Химик».

В феврале суд Омска выселил из общежития пенсионерку Галину Абаскалову, которая 27 лет жила с советским паспортом. Городская администрация подала иск в то время, когда женщина меняла документ. Чиновники знали, что у нее нет другого жилья и средств.

В конце января власти Краснодарского края предложили 103-летней Вержик Хачарян подождать положенного ей по закону жилья. Пенсионерка была поставлена на жилищный учет еще в 2016 году как вдова погибшего участника Великой Отечественной войны, ее номер в очереди был пятым, однако она была вынуждена жить в доме своей внучки без удобств. Она не дождалась квартиры и умерла.

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