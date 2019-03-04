Военнослужащий погиб на корабле Черноморского флота

Матрос ракетного фрегата «Адмирал Григорович» Черноморского флота (ЧФ) упал с высоты и разбился во время проведения ремонтных работ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, военнослужащий погиб в утром воскресенье, 3 марта. По предварительным данным, мужчина «по личной неосторожности упал с надстройки одного из кораблей, проходящих ремонт, в результате чего получил травмы, не совместимые с жизнью». Севастопольский гарнизон проводит проверку по факту случившегося.

По информации ТАСС, экипаж находился на корабле потому, что ремонт был плановый.

С начала февраля «Адмирал Григорович» ремонтировали на севастопольском «Севморзаводе» и 13-ом судоремонтном заводе ЧФ. Планировалось, что работы продлятся месяц.

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