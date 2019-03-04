Российские школьницы устроили фотосессию и стали жертвами педофила

В Волгодонске Ростовской области россиянин совершил насильственные действия сексуального характера над двумя девочками-подростками на заброшенной стройке. Об этом сообщает издание «Блокнот Волгодонск».

2 марта возле детской поликлиники на улице Гагарина мужчина подошел к девочкам. Как сообщает издание со ссылкой на источник в правоохранительных органах, школьницы в возрасте 14 и 15 лет хотели сделать «необычное» селфи. Педофил скрылся с места преступления.

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По информации издания, его задержали 3 марта по ориентировкам в местных магазинах и фотороботу, распространенному в социальных сетях. Сообщается, что в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 132 УК («Насильственные действия сексуального характера»).

26 февраля депутат городской думы Екатеринбурга Александр Колесников заявил, что педофилы — не маньяки, а простые пьяницы. Он также возмутился тем, что полиция стала слишком «пристально» следить за политикой, из-за чего сотрудники правоохранительных органов теперь «везде ищут педофилов».

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