Из России в Венесуэлу вылетел еще один загадочный самолет

Самолет авиакомпании Nordwind Airlines совершил полет из Москвы в столицу Венесуэлы Каракас. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на данные ресурса Flightradar24.

Как следует из опубликованной на сайте информации, Boeing 777 вылетел в Каракас из московского аэропорта Шереметьево в ночь с 28 февраля на 1 марта. Приземлившись в Венесуэле, авиалайнер простоял там полдня, а затем направился в аэропорт Энтеббе в Уганде, где совершил посадку 2 марта.

В тот же день Boeing 777 вылетел на остров Занзибар (Танзания), откуда 3 марта вернулся в Венесуэлу. Затем, утром 4 марта, самолет вновь направился в Уганду.

Что или кого перевозил самолет, не уточняется.

Ранее внимание СМИ привлек еще один Boeing 777, который 28 января вылетел из Москвы в Каракас и вернулся в российскую столицу 31 января. Подобный интерес к данному рейсу был связан с тем, что между Россией и Венесуэлой нет прямого авиасообщения. Выдвигались предположения о том, что на самолете в Венесуэлу перебрасывали бойцов российских частных военных компаний. В Кремле эту информацию опровергли, президент Венесуэлы Николас Мадуро отказался комментировать данную тему.

Кроме того, высказывалась версия о том, что на прибывшем в Каракас из Москвы самолете планировалось вывезти не менее 20 тонн золота, но и она не нашла подтверждения.

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