Командир женского танкового экипажа ДНР перешла на сторону Украины

Воевавшая на стороне самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Светлана Дрюк (позывной «Ветерок») покинула республику и перешла на сторону Украины. Об этом говорится в сюжете Телевизионной службы новостей (ТСН) телеканала «1+1», опубликованном на YouTube.

Принимавшая участие в вооруженном конфликте в Донбассе с 2014 года Дрюк была, как отмечалось в вышедшем в 2016 году репортаже Федерального агентства новостей, командиром женского танкового экипажа. Свои сюжеты полностью женскому экипажу танка посвящали также телеканал Life и программа «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

Самопровозглашенную республику «Ветерок» покинула несколько месяцев назад, после чего несколько месяцев убеждала свое руководство, что находится в России, где якобы проходит лечение в больнице. После того как ее дети были вывезены на территорию, которую контролирует Киев, женщина рассказала о своей истории журналистам.

«Мне говорят, ты воевала, ты убивала людей — да, в 2014 году я стала начальником штаба дивизиона. Я себя не оправдываю, просто тогда было такое время, и я выполняла то, что мне говорили», — заявила она.

Причиной перехода Дрюк на сторону Украины в сюжете назван некий «личный мотив». «Я имею здесь, надеюсь, друга, который мне намного ближе сейчас. Да [он сотрудник спецслужбы]», — объяснила она.

Присутствующая в базе данных сайта «Миротворец» Дрюк также заявила, что готова свидетельствовать о преступлениях России в Донбассе, а также вновь принимать участие в конфликте, но со стороны Киева. «Скажут автомат взять — возьму. Скажут сесть на танк — сяду. На украинский танк», — заверила она.

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