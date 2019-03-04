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Раскрыты подробности бегства экс-командира танкового экипажа ДНР на Украину

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Светлана Дрюк

Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила факт вывода на подконтрольную Киеву территорию Украины Светланы Дрюк (позывной «Ветерок»), ранее воевавшей на стороне самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Сообщение об этом появилось на странице СБУ в Facebook.

Как утверждается, ее переход на подконтрольную Киеву территорию стал завершающим этапом длительной операции контрразведки украинских спецслужб, в результате чего СБУ получила «ценного свидетеля российской военной агрессии в Украине и важные материалы о руководящей роли кадровых офицеров вооруженных сил РФ и сотрудников российских спецслужб в организации террористической деятельности в Донбассе».

Кроме того, украинскими спецслужбами была получена дополнительная информация об организационной структуре и укомплектованности подразделений вооруженных формирований ДНР, а также данные о количественном составе военной техники и боевых позициях, местах хранения горюче-смазочных материалов, боеприпасов и тяжелого вооружения, «которое постоянно поступает из России».

«Фактически вся операция проходила в условиях жесткого контрразведывательного режима ФСБ РФ на временно оккупированной территории (таковыми Киев признает территорию ДНР и самопровозглашенной Луганской народной республики — прим. «Ленты.ру»), в связи с чем требовала от сотрудников СБУ беспрецедентного уровня конспирации и мастерства в условиях высокой психологической нагрузки», — сообщила пресс-служба СБУ.

Глава СБУ Василий Грицак отметил, что проведенная операция была «соревнованием интеллекта и профессионализма между российскими и украинскими спецслужбами», а полученный украинскими спецслужбами результат является «очередным доказательством российской вооруженной агрессии».

Сюжет о переходе Дрюк, воевавшей на стороне ДНР с 2014 года, на сторону Украины 3 марта опубликовала Телевизионная служба новостей телеканала «1+1». Женщина рассказала, что покинула территорию самопровозглашенную республику несколько месяцев назад, после чего убеждала свое руководство, что находится в России. Сюжет украинского телеканала был опубликован только после того, как на подконтрольную Киеву территорию Украины были вывезены дети Дрюк.

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