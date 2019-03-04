В ДНР отреклись от оказавшейся на Украине командира женского танкового экипажа

Командир женского танкового экипажа самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Светлана Дрюк (позывной Ветерок) была уволена из рядов вооруженных сил республики еще в начале года, а ее появление на подконтрольной Киеву территории Украины связано с тем, что Дрюк была похищена сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ), и в настоящий момент она подвергается «изуверским методам воздействия». Об этом РИА Новости заявил представитель управления Народной милиции ДНР.

По его словам, Дрюк была уволена из рядов Народной милиции ДНР по собственному желанию в связи с ухудшением здоровья в начале 2019 года. Затем она и ее дети якобы отправились в Молдавию проведать родственников, где семейство и было схвачено сотрудниками СБУ, утверждают в ДНР.

При этом в самопровозглашенной республике признали, что Дрюк с 2014 года принимала активное участие в боевых действиях, за что неоднократно поощрялась командованием — в частности, она была награждена медалью «За воинскую доблесть».

«На данный момент со Светланой активно работают украинские спецслужбы и пропагандисты, используя при этом изуверские методы воздействия на нее через детей, а также родных и близких ей людей», — уверяют в ДНР. По словам представителя управления Народной милиции республики, в сложившихся условиях от Дрюк следует ожидать любых заявлений, «даже самых нелепых, которые ей навяжут».

В то же время депутат Народного совета (парламента) ДНР Владислав Бриг заявил РБК, что Дрюк «не на службе с 2017 года».

Сюжет о переходе Дрюк, воевавшей на стороне ДНР с 2014 года, на сторону Украины 3 марта был опубликован Телевизионной службой новостей телеканала «1+1». Она сообщила, что покинула территорию ДНР несколько месяцев назад, а затем убеждала свое руководство, что находится в России, где якобы проходит лечение в больнице. Своей историей с сотрудниками телеканала она поделилась только после того, как на подконтрольную Киеву территорию Украины были вывезены дети Дрюк.

В СБУ факт прибытия Дрюк на подконтрольную Киеву территорию Украины подтвердили и заявили, что в результате операции контрразведки ведомства спецслужбами был получен «ценный свидетель российской военной агрессии на Украине и важные материалы о руководящей роли кадровых офицеров вооруженных сил РФ и сотрудников российских спецслужб в организации террористической деятельности в Донбассе».

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