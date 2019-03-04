Бывший СССР
 
Последние новости
Определен источник смертоносного космического излучения
Занесенный снегом водитель пять дней питался томатным соусом
Су-30 сбил пакистанский беспилотник в Индии
Чулпан Хаматова поблагодарила Горбачева за перестройку
В деле о пойманных за переливанием крови лыжниках появились новые детали
США и Китай нашли альтернативу «Газпрому»
86-летняя россиянка три дня стучалась к соседям, не дождалась помощи и умерла
Москвичи вспомнили хитовую рекламу из 1990-х 
Раскрыты подробности бегства командира танкового экипажа ДНР на Украину
Новости партнеров

В ДНР отреклись от оказавшейся на Украине командира женского танкового экипажа

Перейти в «Мою Ленту»

Командир женского танкового экипажа самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Светлана Дрюк (позывной Ветерок) была уволена из рядов вооруженных сил республики еще в начале года, а ее появление на подконтрольной Киеву территории Украины связано с тем, что Дрюк была похищена сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ), и в настоящий момент она подвергается «изуверским методам воздействия». Об этом РИА Новости заявил представитель управления Народной милиции ДНР.

По его словам, Дрюк была уволена из рядов Народной милиции ДНР по собственному желанию в связи с ухудшением здоровья в начале 2019 года. Затем она и ее дети якобы отправились в Молдавию проведать родственников, где семейство и было схвачено сотрудниками СБУ, утверждают в ДНР.

При этом в самопровозглашенной республике признали, что Дрюк с 2014 года принимала активное участие в боевых действиях, за что неоднократно поощрялась командованием — в частности, она была награждена медалью «За воинскую доблесть».

«На данный момент со Светланой активно работают украинские спецслужбы и пропагандисты, используя при этом изуверские методы воздействия на нее через детей, а также родных и близких ей людей», — уверяют в ДНР. По словам представителя управления Народной милиции республики, в сложившихся условиях от Дрюк следует ожидать любых заявлений, «даже самых нелепых, которые ей навяжут».

В то же время депутат Народного совета (парламента) ДНР Владислав Бриг заявил РБК, что Дрюк «не на службе с 2017 года».

Сюжет о переходе Дрюк, воевавшей на стороне ДНР с 2014 года, на сторону Украины 3 марта был опубликован Телевизионной службой новостей телеканала «1+1». Она сообщила, что покинула территорию ДНР несколько месяцев назад, а затем убеждала свое руководство, что находится в России, где якобы проходит лечение в больнице. Своей историей с сотрудниками телеканала она поделилась только после того, как на подконтрольную Киеву территорию Украины были вывезены дети Дрюк.

В СБУ факт прибытия Дрюк на подконтрольную Киеву территорию Украины подтвердили и заявили, что в результате операции контрразведки ведомства спецслужбами был получен «ценный свидетель российской военной агрессии на Украине и важные материалы о руководящей роли кадровых офицеров вооруженных сил РФ и сотрудников российских спецслужб в организации террористической деятельности в Донбассе».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Предыстория: Раскрыты подробности бегства командира танкового экипажа ДНР на Украину
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Киев заявил о переходе женщины-комбата из ДНР на сторону Украины
Раскрыты подробности бегства командира танкового экипажа ДНР на Украину
Командир женского танкового экипажа ДНР перешла на сторону Украины
Арест соратника убитого главы ДНР в России оказался фейком
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:02 2 марта
Нил Ушаков

Солнцеликий Нил

Мэр Риги защищал русских, но погряз в коррупции. Теперь он ищет спасение в Европе
09:31Сегодня

Парламентские выборы в Эстонии выиграла оппозиция

08:31 3 марта

Украине пригрозили потерей безвиза с Евросоюзом

07:24Сегодня

Содержимое пятилитровой бутыли у ног Порошенко заинтересовало пользователей сети

Бывший СССР00:0124 февраля

«Нас не считают за людей»

В горах между Россией и Грузией есть лишь одна дорога. Каждую зиму там приходится выживать
16:02 3 марта

Архиепископа новой украинской церкви задержали в Крыму

18:46 3 марта

Пришедшего на митинг против себя украинского мэра никто не узнал

04:37Сегодня

Медведев рассказал о худших подозрениях перед выборами на Украине

Бывший СССР00:0126 февраля
An Azeri helps his compatriot, injured during the recent fighting with Armenians, to get the helicopter in the town of Fizully (20 mk. from Iran border) August 7. About 12 percent of Azerbaijan's territories, including Nagorno-Karabakh, is under Armenian occupation - PBEAHUNJNDC

«Азербайджанцы думали, что с нами можно шутить»

Войсковая операция или геноцид. Что известно о самом страшном эпизоде карабахской войны
03:20 3 марта

Националисты собрались в центре Киева и потребовали посадить Порошенко

10:40 3 марта

Раскрыты причины задержания российского нефтяника в Греции по запросу Украины

07:12 3 марта

Арест соратника убитого главы ДНР в России оказался фейком

Россия
«Человек увидел женщину в нижнем белье и оскорбился»
Почему радикалы наводят в Дагестане свои порядки и никого не боятся
«Ушло время, когда татарская речь звучала на улицах»
 
Сергей ШнуровТюрьма для воров в законе и Шнуров в Госдуме
Как изменится жизнь россиян: главные законы марта
«Немецкая мафия гналась за нами, и нас могли убить»
Семья немцев переехала в Россию и пугает всех жестокой загнивающей Европой
Чулпан Хаматова поблагодарила Горбачева за перестройку
86-летняя россиянка три дня стучалась к соседям, не дождалась помощи и умерла
Муфтий предсказал резкий рост числа мусульман в России
Все материалы
Мир
Владимир Путин и Синдзо Абэ«Отдадите Курилы — получите изоляцию»
Россия хочет поучаствовать в разделе Азии. Но конкуренция с Японией и Китаем будет жесткой
Су-30 сбил пакистанский беспилотник в Индии
Израиль отомстил палестинцам за шарики с бомбой
Из России в Венесуэлу вылетел еще один загадочный самолет
Тереза Мэй приехала в Солсбери в годовщину отравления Скрипалей
«Расизм, нацисты и бандитский разгул»
 
Ким Чен Ын и Дональд ТрампДональд Трамп и Ким Чен Ын не договорились
Северная Корея останется под санкциями, судьба переговоров под угрозой
Все материалы
Бывший СССР
Нил УшаковСолнцеликий Нил
Мэр Риги защищал русских, но погряз в коррупции. Теперь он ищет спасение в Европе
Парламентские выборы в Эстонии выиграла оппозиция
«Нас не считают за людей»
В горах между Россией и Грузией есть лишь одна дорога. Каждую зиму там приходится выживать
An Azeri helps his compatriot, injured during the recent fighting with Armenians, to get the helicopter in the town of Fizully (20 mk. from Iran border) August 7. About 12 percent of Azerbaijan's territories, including Nagorno-Karabakh, is under Armenian occupation - PBEAHUNJNDC«Азербайджанцы думали, что с нами можно шутить»
Войсковая операция или геноцид. Что известно о самом страшном эпизоде карабахской войны
Содержимое пятилитровой бутыли у ног Порошенко заинтересовало пользователей сети
Архиепископа новой украинской церкви задержали в Крыму
Медведев рассказал о худших подозрениях перед выборами на Украине
Все материалы
Экономика
Гудбай, Ленин
Кровь, принудительный труд и продажа оружия. Как выживали коммунисты в ГДР
Корпорация МСП создала реестр малых предприятий
Мария ЛазареваАрабский беспредел
Отчаянные попытки защиты Марии Лазаревой вытащить ее из кувейтской тюрьмы
Алкоголь начал исчезать из магазинов
Tele2 запустил полноценную платформу для геймеров
Красноярский экономический форум пройдет в новом формате
США потеряли миллиарды на торговой войне с Китаем
Все материалы
Силовые структуры
На дне «Океана»
В СССР делали миллионы на черной икре. Ее прятали в банках с килькой и вывозили на Запад
Осторожно! Токсично!
Как коррупция разъедает фармацевтическую отрасль
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Спецназ ФСБ пошел на штурм отдела МВД
Убийцы борца Юрия Власко получили длительные сроки
Расстрел российского топ-менеджера попал на видео
Массовая драка в Москве продолжилась разборками в СИЗО
Все материалы
Наука и техника
«Многие считали, что мы занимаемся безнадежным делом»
Жизнь, достижения и наследие нобелевского лауреата Жореса Алферова
«Единственный случай, когда Русь оказалась завоеванной»
Чем Россия обязана Золотой Орде и почему Москва победила в борьбе за власть
SpaceX Илона Маска запустила замену «Союзу»
Скоро США перестанут зависеть от России в космосе
Раскрыты потери «Роскосмоса» из-за кораблей SpaceX и Boeing
Человечеству предрекли медленную «смерть в кипятке»
В Сибири нашли череп загадочного древнего человека
Китай в 2020 году запустит марсоход
Все материалы
Спорт
Игра в Кости
Лучший боец мира на вершине, Дагестанский Дракон еще ближе к титулу: UFC 235
Арестованный Александр Емельяненко лишился боя
Бывший чемпион UFC захотел побить Мэйуэзера
Овечкин забил без броска
Боец UFC едва не подрался с менеджером Нурмагомедова
Рой Джонс принял вызов бывшего чемпиона UFC
Джон Джонс (слева)Королевская битва
Дагестанский дракон и лучший боец в истории. Почему UFC 235 нельзя пропустить
Все материалы
Культура
«Я — та сука, которую ты ненавидел»
Вокалист The Prodigy покончил с собой. Ему было 49 лет
Королева попа
Весь мир повернулся на 25-летней певице, но есть и другая музыка
Давид Деймур«Желания фильтровать базар у меня не наблюдается»
GSPD о рейв-культуре, наркотиках и о том, почему его до сих пор не запретили
Названа официальная причина смерти Децла
Американская актриса назвала недовольных домогательствами знаменитостей шлюхами
Смерть вокалиста The Prodigy Кита Флинта оказалась самоубийством
Выступившему против Netflix Спилбергу дали отпор
Все материалы
Интернет и СМИ
«Бог знает, как я все еще жив»
Противники прививок наводняют интернет смертельно опасными призывами. Соцсети им помогают
«Я работаю на людей, а не на полицию»
Известной журналистке угрожают тюрьмой и советуют уйти по-хорошему. Ей 12 лет
«У меня только одно яичко. Ты знаешь почему?»
Пока россияне смотрят на танцующую матку, на Западе говорят о здоровье жесткую правду
Малышева и ее соведущие принесли на эфир собственные головы
Россиянин пожаловался в сети на боль в животе и умер из-за врачебной ошибки
Стали известны подробности госпитализации Божены Рынской
Испанские СМИ «разоблачили» ложь Сталина о взятии Берлина
Все материалы
Ценности
Драчливые кенгуру
Как одевались самые стильные уличные бандиты Австралии
«Подходит большой черный парень и просит набить купола»
 
Первая супермодель СССР
Эта россиянка была музой Лагерфельда и Сен-Лорана, а умерла в бедности и одиночестве
Зверев с короной на голове устроил одиночный митинг на Красной площади
Экс-супруга бывшего российского депутата указала «нищебродам» на их место
Эмили Ратаковски прорекламировала купальник топлес
Найден очевидный способ определить пригодность женщин для отношений
Все материалы
Путешествия
В гости к лепреконам
Пьяные ирландцы, травка и заповедники. Чем заняться в Дублине
«Выпиваем шнапса и летим по темному склону»
Ешь, пей и катайся. Зачем ехать в Тироль
Золотая трещина
Американцы прогнали индейцев и начали зарабатывать на самом знаменитом каньоне мира
Над Европой появилось аномальное свечение в виде Иисуса
В Пулково самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Мать с грудным ребенком выгнали из самолета из-за внешнего вида
Россиян предупредили о сильно загрязненном воздухе на популярном курорте
Все материалы
Из жизни
«Я зарабатывала проституцией, чтобы хоть как-то выжить»
Их насилуют, убивают и травят. На стороне трансгендеров — закон, но не фавелы
Взрыв из прошлого
Эти люди очнулись в будущем. Их память стерла десятки лет жизни
«Почему я должна возвращаться домой к пылесосу?»
Эти старики отказались доживать последние годы на скучной пенсии. И ушли в полный отрыв
Дикие обезьяны убили двух человек
Школьница спасла брата от пожара ценой своей жизни
Женщина спасла медвежонка из ловушки и попала за решетку
Накинутый в последний момент шарф спас британку от смерти
Все материалы
Есть зарядка от «Айпейса»?
Едем из Москвы в Петербург на электрическом Ягуаре
Неизвестные пикапы
Как бы выглядели фермерские лошадки на базе малолитражек и суперкаров?
Один за двоих
Самый популярный легковой Lexus перестал быть машиной только для пенсионеров
То, чего не может быть
Как будет выглядеть Toyota Supra кабриолет, универсал или ее бюджетная версия на штамповке
Chery привезла в Россию кроссовер за миллион
Итальянцы построили суперкар с 26-сантиметровым клиренсом
Mercedes-AMG представил последний S-Class с двигателем V12
Все материалы
Дом
«Если еще раз сюда придешь, мы позвоним в полицию»
Россиянке повезло найти бесплатное жилье. Но хозяева обвинили ее в воровстве
Не по-детски
Многодетным россиянам пообещали дешевую ипотеку. На что рассчитывать остальным?
Колхозный панк
Дом старого солдата хотели уничтожить. Он начал рисовать, спас свою деревню и прославился
Соседство со Стасом Михайловым оценили в семь миллионов рублей
Старое жилье в Москве оказалось на четверть дороже нового
Жилье в Подмосковье резко подорожало
Назвавший жителей хрущевок скотобазой топ-менеджер оказался жителем хрущевки
Все материалы