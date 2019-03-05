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Раскрыты детали быта воюющих в Донбассе россиян

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Руководство воюющими на стороне самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик жителями Донбасса осуществляется российскими офицерами, которые прибывают на неподконтрольную Киеву часть региона сроком на один год. Об этом в интервью Телевизионной службе новостей (ТСН) телеканала «1+1» заявила командир женского танкового экипажа ДНР Светлана Дрюк (позывной Ветерок), принимавшая участие в вооруженном конфликте на стороне самопровозглашенной республики с 2014 года и перешедшая на сторону Киева несколько месяцев назад.

«Все российские офицеры приезжают на год. Раньше было три месяца, полгода. Сейчас на год. Они подчиняются командам из Новочеркасска, откуда все руководство ДНР и ЛНР осуществляется», — сообщила она.

Также Дрюк заявила, что местный житель, дослужившийся до должности командира батальона, получает 45 тысяч рублей, «а командир батальона, присланный из России, в два-три раза больше, плюс доплаты». Кроме того, прибывающие в Донбасс россияне якобы подписывают приказ, согласно которому они должны жить отдельно и не имеют права общаться с «аборигенами» Донбасса. «Только по службе. Им нельзя общаться с женщинами, на что они благополучно плевать хотели. Есть командиры батальонов, которые нашли свою любовь, живут с девочками, нарожали детей и платят в России взятку, чтобы остаться или выйти там на пенсию, а дальше служить здесь», — объяснила она.

При этом, заметила Дрюк, многих приехавших на Донбасс россиян обманывают. «Зависит от того, из какого округа приехал. Есть такие округа, где зарплата такая же, как у нас. А бывали случаи, когда человека выводили за штат, и он вообще не получал никакой платы. Раньше у них год за три был, теперь — год за два. Зарплаты им приходят на карточки, а в ДНР они не могут их снять, надо только ехать в Россию и снимать», — поведала экс-командир экипажа.

Кроме того, сообщила Дрюк, над каждой руководящей должностью в вооруженных силах непризнанных республик стоят россияне. «Например, у меня командир полка — российский кадровый офицер, его заместитель по организации боевых действий — наш местный. В каждой службе есть кадровый военный россиянин, который руководит службой, и его заместитель — местный. В батальоне — командир батальона "турист", а его заместитель — местный. На полк выходит 36 кадровых российских военных», — сообщила она.

«Знаю, что начальник штаба батальона, если "турист", то получает около 100 тысяч рублей, а наш местный его заместитель — 33 тысячи. Это чистыми. Плюс им выдают квартиры, имеют полный соцпакет. А в ДНР у нас никаких соцпакетов нет. И получаем не официальную зарплату, а материальную помощь. Из-за этого много проблем, например, у нас даже женщины не могут на алименты подать — официального заработка нет. Ничего требовать у мужчин, которые детей понаделали, бросили и пьют водку, невозможно», — добавила Дрюк.

Также в ходе интервью была затронута тема мотивации россиян, приезжающих в Донбасс. «Кто-то приезжает отдохнуть от бумажной работы. У нас был начальник батальона, который в плавках выходил за здание со штабами, стелил одеяло и ложился загорать. Работа или учеба его мало интересовали. Говорил — поступаю в академию и приехал на пару месяцев перебиться. Бывают карьеристы, которые приезжают и выслуживаются перед руководством штаба — таких тоже личный состав не волнует, они преследуют свои цели. Очень мало человечных командиров приезжает, которым небезразлично», — рассказала Дрюк.

«Знаю, что некоторые люди из России приезжают на Донбасс, как на сафари. На короткое время — пострелять и все. Как-то ко мне санинструктором привезли реаниматолога из России. И когда ребята из соседнего подразделения получили ранения, а у них медика не было, надо было оказать помощь. Говорю ему — делай, а он — не буду! Спрашиваю — почему? Отвечает – я сюда на "сафари" приехал. То есть пострелять, поприкалываться, повзрывать, людей поубивать, как зверей», — вспомнила она.

О переходе Дрюк, воевавшей на стороне ДНР с 2014 года, на сторону Украины стало известно 3 марта. Она сообщила ТСН, что покинула территорию ДНР несколько месяцев назад, а затем убеждала свое руководство, что находится в России. Своей историей с журналистами она поделилась только после того, как на подконтрольную Киеву территорию Украины были вывезены дети Дрюк.

В СБУ факт прибытия Дрюк на подконтрольную Киеву территорию подтвердили и заявили, что в результате операции контрразведки был получен «ценный свидетель российской военной агрессии на Украине и важные материалы о руководящей роли кадровых офицеров вооруженных сил РФ и сотрудников российских спецслужб в организации террористической деятельности в Донбассе».

В ДНР же заявили, что Дрюк была уволена со службы еще в начале 2019 года, а ее появление на подконтрольной Киеву территории связано с тем, что она была похищена сотрудниками Службы безопасности Украины в Молдавии.

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