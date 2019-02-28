Порошенко захотели судить на международном трибунале из-за Донбасса

Депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн предложил создать международный трибунал для назначения меры наказания за военные преступления в Донбассе. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

Линдеманн пояснил, что приехал в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую республики, чтобы ознакомиться с ситуацией накануне президентских выборов на Украине. Число обстрелов со стороны Киева увеличилось, что, по мнению депутата, может свидетельствовать о тактике действующего президента Петра Порошенко победить на выборах.

«Я считаю, что необходимо создать международный трибунал, который накажет и осудит военные преступления Порошенко», — отметил он, добавив, что для создания демократического суда необходимо прекращение военных действий.

По словам Линдеманна, в его состав должны войти высококвалифицированные юристы из европейских стран, кроме того, там должны быть представлены документы, отражающие нарушения со стороны украинских властей в отношении жителей региона и военные преступления режима Порошенко.

В середине февраля сообщалось, что Вооруженные силы Украины начали минометный обстрел территории ДНР. Под обстрелом оказались населенные пункты Ленинское, Коминтерново, Ясиноватая, Старомихайловка, Спартак, Жабичево и территории, прилегающие к Донецкому аэропорту.

Вооруженный конфликт в Донбассе длится почти пять лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против ДНР и Луганской народной республики (ЛНР), которые провозгласили независимость от Киева.

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