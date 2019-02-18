В ДНР уточнили детали «атаки украинских беспилотников»

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) опровергли версию, что взрывы в Донецке устроили украинские беспилотники. Об этом сообщают РИА Новости.

Замначальника Народной милиции республики Эдуард Басурин заявил, что взрывные устройства были заложены на местах диверсантами. По его словам, целью атаки была попытка запугать представителей миссии ОБСЕ.

«Никаких сбросов с беспилотных летательных аппаратов не было, это была закладка. Есть два разрушения — крыша газораспределительной станции и подъезд по улице Кобозева, 70. Цели две — напугать миссию ОБСЕ и реализовать тот план по вводу вооруженной миссии ОБСЕ сюда при помощи США», — сообщил он.

Ранее 18 февраля сообщалось о трех взрывах, которые прогремели утром в центре Донецка в непосредственной близости от гостиницы, в которой проживают наблюдатели миссии ОБСЕ. Пострадавших нет. Первоначально представители силовых структур ДНР заявили, что причиной взрывов стала «атака украинских беспилотников».

14 февраля сообщалось, что ВСУ начали обстрел территории ДНР. Всего за сутки украинские силовики выпустили по территории республики более 450 снарядов из минометов, зенитных установок, гранатометов.

Вооруженный конфликт в Донбассе длится почти пять лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против ДНР и Луганской народной республики (ЛНР), которые провозгласили независимость от Киева.

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