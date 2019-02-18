Три взрыва прогремели в центре Донецка

Утром в понедельник, 18 февраля, в центре Донецка произошло несколько взрывов. Об этом сообщают РИА Новости.

Первый взрыв произошел в районе 8:45 утра по местному времени на пересечении улицы 25 лет РККА и бульвара Пушкина на месте снесенного здания. Второй — в непосредственной близости от первого, на газораспределительной станции недалеко от гостиницы Парк Инн, где живут сотрудники миссии ОБСЕ. Третий взрыв также произошел неподалеку от гостиницы, на пустыре.

Как сообщили в МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), пострадавших нет. Сейчас места взрывов оцеплены сотрудниками правоохранительных органов, они выясняют тип взрывчатки.

14 февраля сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали минометный обстрел территории ДНР. Всего за сутки украинские силовики нарушили режим прекращения огня, действующий с 29 декабря 2018 года, более 35 раз, выпустив по территории республики более 450 боеприпасов из минометов, зенитных установок, гранатометов, вооружения БТР и БМП.

Вооруженный конфликт в Донбассе длится почти пять лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против ДНР и ЛНР, которые провозгласили независимость от Киева. Весной 2018 года формат операции был изменен, контроль над ее выполнением получили ВСУ.

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!