Насиловавших школьницу четыре месяца мужчин отправили в СИЗО

В Москве суд арестовал двух мужчин, насиловавших несовершеннолетнюю 2005 года рождения на протяжении четырех месяцев. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета (СК) во вторник, 5 марта.

Им предъявлены обвинения по статье 131 УК РФ («Изнасилование, совершенное группой лиц»).

По данным следствия, приятели с 28 октября по 1 марта 2019 года в квартире, расположенной на улице Коминтерна, неоднократно совершали с 13-летней школьницей насильственные половые акты. При этом оба фигуранта достоверно знали о несовершеннолетнем возрасте потерпевшей, отметили в СК.

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