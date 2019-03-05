Обвинивший Майкла Джексона в педофилии поведал о его фиктивном браке

Американец Джеймс Сэйфчак, обвинивший Майкла Джексона в педофилии, заявил, что артист называл свои отношения с женским полом фиктивными. Об этом сообщает Daily Mail во вторник, 5 марта.

По словам Сэйфчака, певец говорил, что вступает в романтические связи с девушками «для публики». Музыкант отмечал, что однажды ему придется жениться, но это для него ничего не будет значить. Предполагаемая жертва исполнителя утверждает, что Джексон решил вступить в брак с единственной дочерью Элвиса Пресли Лизой Марией Пресли лишь из-за того, что хотел отвлечь внимание общественности от скандала, который разразился, когда его заподозрили в растлении несовершеннолетнего Джордана Чандлера.

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В 1993 году родственники Сэйфчака выступили в суде и дали показания в защиту обвиненного в педофилии артиста. Стефани, мать Джеймса, рассказала, что была в близких отношениях с певцом, воспринимала его как одного из своих детей и тяжело переживала период, когда тот стал отдаляться от их семьи.

21 февраля в сети появился трейлер документального фильма про Майкла Джексона «Покидая Нетландию». Четырехчасовая лента, премьера которой состоялась на кинофестивале «Санденс» в январе, раскрывает историю Уэйда Робсона и Джеймса Сэйфчака, которые утверждают, что в детстве подверглись сексуальному насилию со стороны музыканта.

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